Ранее считалось, что ЧВК "Вагнер" - это элита российских военных, отныне ситуация изменилась.

Вражеские ДРГ на Луганщине усилены наемниками из "Лиги", они разговаривают на украинском, переодеты в украинскую военную форму и пытаются зайти на украинские блокпосты.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что российские оккупанты усилили работу ДРГ не только количеством, но и качеством диверсионных групп.

"Если раньше отправляли какую-то обычную армейскую разведку, отправляли "вагнеровцев", то сейчас уже отправляют элиты. В них элита – это "Лига", они переодетые в украинскую военную форму. И вот они пытаются делать некоторые вещи, как например, зайти на наши блокпосты, а это непросто на передовой", - подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что ранее считалось, что частная военная компания "Вагнер" - это элита российских военных, теперь ситуация изменилась.

"Сейчас в ряды "вагнеровцев" набирают, как говорят, лучших из худших. Ну просто, кто идет, того и набирают. То они уже разделились. Вот "Лига" - они действительно подготовленные военные, с которыми надо быть постоянно настороже. Они не только переодеваются в украинскую форму - они еще и разговаривают на украинском", - подчеркнул Гайдай.

По его словам, сейчас ситуация в Луганской области более менее стабильная благодаря тому, что вражеская армия понесла огромные потери.

"Пока они штурмовали от Рубежного до Лисичанска, они потеряли огромное количество личного состава и техники. А после того, как начали работать наши артиллеристы, поражая склады глубоко в тылу россиян, то действительно пока что не видим концентрации огромного количества техники для того, чтобы пойти в наступление, к примеру, сегодня", - сказал Гайдай.

В то же время он отметил, что российские оккупанты продолжают обстрелы территории области, потому что боекомплекта у врага все еще достаточно, в то же время гораздо меньше, чем было.

"Логистики у них нет на данный момент, и они пытаются где-то какие-то попытки делать, зондировать, где есть слабые места нашей территории, где можно пройти нашу оборону и отправляют ДРГ для этого – все диверсанты там и погибают", - отметил Гайдай.

Касательно российской пропаганды и фейков относительно ситуации в Луганской области он сказал следующее: "Могу действительно сказать, что к сожалению, большая часть, почти вся часть Луганской области, пока еще оккупирована. Но даже если 100 квадратных метров области будут держаться, и там наши ребята будут уничтожать технику и личный состав, то можно говорить, что Луганщина держит оборону. Не надо верить российской пропаганде, официальную информацию предоставляет Генштаб ВСУ и там действительно реальные факты",- подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что более 300 тыс. жителей Луганской области выехали на более безопасные территории страны, им помогают с обустройством на месте и временным жильем.

Как сообщал УНИАН, вооруженные силы Украины почти ежедневно обезвреживают вражеские диверсионно-разведывательные группы на Луганщине.