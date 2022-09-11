Вокруг здания школы враг разместил около 10 единиц военной техники.

Российские оккупанты превратили школу в Запорожской области в госпиталь для лечения своих раненых.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что оккупанты продолжают совершать террористические действия и размещают своих военнослужащих в учебных заведениях.

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"В частности школу в селе Любомировка Запорожской области превратили в госпиталь и разместили в нем более 100 раненых, вокруг здания находится около 10 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинские защитники ликвидировали за прошедшие сутки, 10 сентября, еще около 400 российских оккупантов. Общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля и до 11 сентября ориентировочно составили около 52650 личного состава.

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