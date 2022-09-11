Российские захватчики планируют очередную провокацию на ЗАЭС.

Командование российских оккупационных войск предположительно планирует очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции.

Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны, оккупанты традиционно планируют обвинить в этом Украину.

"Получена информация, что подразделениям 94-й дивизии Росгвардии, которые дислоцируются на территории ЗАЭС, поступила команда в 14.00 зайти в укрытие и находиться там до "особого распоряжения", - говорится в сообщении.

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ГУР подчеркнуло, что российские войска и оккупационная администрация должны покинуть территорию ЗАЭС и города Энергодар. ЗАЭС должна быть демилитаризована без каких-либо дополнительных условий. Сама станция должна вернуться под контроль украинского "Энергоатома" и МАГАТЭ.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября 2022 года в 03:41 энергоблок №6 Запорожской атомной электростанции отключили от энергосети. Идет подготовка к его расхолаживанию и переводу в холодное состояние.

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