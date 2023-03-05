Противники били по защитникам Украины, в частности, из реактивной артиллерии.

За минувшие сутки, 4 марта, российские захватчики более 100 раз обстреляли позиции защитников Украины в Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации в Telegram. "За прошедшие сутки враг совершил 104 обстрела позиций украинских защитников, применяя танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию", - говорится в сообщении.

Также, по сообщению Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Марьевка, Успеновка, Щербаки, Гуляйполе, Темировка, Белогорье, Малая Токмачка, Малиновка, Приморское, Орехов, Зализнычное, Новоданиловка, Ольговское, Новоандреевка, Чаривное, Гуляйпольское, Червоное, Омельник, Щербаки, Каменское, Степное.

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Кроме того, поступило 46 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Ситуация на фронте в Украине - что сегодня надо знать

Генштаб Вооруженных сил Украины утром 5 марта сообщил, что россияне сосредотачивают основные усилия на том, чтобы наступать на ряде направлений - Авдеевском, Купянском, Бахмутском, Шахтерском и Лиманском. Наши воины на этих направлениях за прошедшие сутки отразили более 130 вражеских атак.

Стоит отметить, что противники в Украине несут огромные потери. Общие потери РФ в Украине уже составляют примерно 153 120 захватчиков.

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