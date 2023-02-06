Российские оккупанты продолжают нести потери и лечат раненых в детских больницах.

В Васильевке Запорожской области российские оккупанты обустроили детскую больницу под госпиталь для своих раненых, прием детей прекращен.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 6 февраля. Отмечается, что противник продолжает нести потери и лечит раненых в детских больницах.

"Так, в населенном пункте Васильевка Запорожской области оккупанты обустроили местную детскую больницу под военный госпиталь для раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Прием детей в больницу прекращен", - говорится в сообщении.

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Война в Украине - что известно

В последние недели активно звучат разговоры о возможном новом наступлении россиян на Украину.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Россия может посвятить новое наступление годовщине полномасштабного вторжения в Украине - 24 февраля. Он также отмечает, что возможное наступление россиян Украина ожидает в феврале - с точки зрения символизма, оккупанты также мечтают захватить Киев. Резников подчеркивает, что Украина имеет ресурсы и резервы, которыми она способна стабилизировать и держать удар.

По данным ГУР, президент России Владимир Путин отдал приказ к марту захватить территории Донецкой и Луганской областей.

5 февраля издание Financial Times сообщило, что власти Украины получили информацию о том, что Россия может пойти в новое наступление в течение 10 дней. Аналитики считают, что вероятным местом для новой российской атаки является западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана.

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