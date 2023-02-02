Как отметили в ГУР, это вызвано задачей президента РФ Владимира Путина захватить Донбасс до марта.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины прогнозирует существенное обострение на фронте в феврале-марте. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона.

"В ближайшее время – февраль-март – мы действительно ожидаем очень активных событий. Герасимов (командующий объединенной группировкой сил России в Украине Валерий Герасимов – УНИАН) после назначения ответственным за оккупационную армию в Украине и за проведение позорной так называемой специальной военной операции, хотя это полноценная война, получил задачу от Путина захватить Донбасс до марта. Ничего не получится, как и в предыдущие разы. Все эти даты много раз переносились. Но, тем не менее, задачи такие стоят. Это означает, что та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем на Донбассе, на востоке, это попытка реализации тех планов. Не считаясь с потерями в живой силе, в технике, враг пробует выполнить задачу российского диктатора", - сказал он.

Также он добавил, что Украина переживет и перетерпит это обострение на фронте, после чего продолжит освобождать свои территории.

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Россия готовит наступление - что известно

По словам министра обороны Алексея Резникова, Россия может приурочить новое масштабное наступление к годовщине вторжения в Украину - 24 февраля. Он добавил, что, по оценке министерства, в распоряжении России сейчас более 300 тысяч мобилизованных.

Одновременно враг ведет активную разведку с целью подготовки для наступления на востоке Украины.

Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис считает, что РФ спешит начать новое наступление, чтобы успеть к началу поставок западной техники украинской армии.

И хотя польский премьер Матеуш Моравецкий не исключает попытки наступления российской армии на Киев, экспертная среда убеждена, что с остатками сил ВС РФ России не удастся такая масштабная операция, какой она была год назад.

Сейчас враг уже отказался от тактики применения целых батальонов и действует малыми группами.

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