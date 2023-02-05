Она включает укрепленный периметр, вертолетную площадку и автомобильные пути.

Российские оккупанты соорудили на севере временно захваченного Крыма военную базу. Она включает укрепленный периметр и вертолетную площадку.

Такой информацией поделился OSINT-аналитик Брейди Африк на личном аккаунте в Twitter. Эксперт сделал выводы на основе спутниковых снимков, которые датированы концом 2022 года.

"Российские войска построили базу в северном Крыму к концу 2022 года. Спутниковые снимки показывают, что на ней есть вертолетная площадка и укрепленный периметр", — написал Африк.

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Аналитик схематически отметил все части военной базы на изображении. Защищенная территория имеет форму трапеции. К ней и вертолетной площадке ведут несколько автомобильных путей.

Спутниковые снимки появились вскоре после заявлений от оккупационных администраций на полуострове о национализации около 500 объектов недвижимости. Часть из них принадлежали украинским политикам и предпринимателям.

Африк также опубликовал точные координаты военной базы – 46,0807 и 34,8133. Благодаря этому стало известно, что сооружение находится на Арбатской стрелке во временно оккупированном Геническом районе Херсонской области.

Оккупанты строят укрепления в Крыму: что известно

В начале декабря появилась информация, что на временно оккупированном полуострове началась нехватка бетона. По одной из версий, это связано с активным сооружением укреплений.

Как заявил в начале января представитель ГУР Андрей Черняк, рашисты перебросили на север Крыма новые подразделения. Они строят защитные сооружения, ведь понимают, что контрнаступления ВСУ не избежать.

Ранее на этой неделе США сообщили, что Украина получит дальнобойные снаряды GLSDB к установкам HIMARS. В Пентагоне уклончиво ответили на вопрос о применении боеприпасов для ударов по территории временно захваченного Крыма.

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