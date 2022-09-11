В командовании отмечают, что угрозы ракетных ударов остаются актуальными.

На юге страны ВСУ за сутки уничтожили три вражеских склада с боеприпасами и очередную понтонную переправу.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

"Обстановка в нашей операционной зоне достаточно напряженная, но контролируемая. Продолжаются позиционные бои, в результате которых происходит продвижение войск и закрепление территорий. Враг предпочитает контрбатарейную борьбу, пытаясь избежать прямого столкновения. Несет потери и отступает", - отмечают в командовании.

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В течение боевого дня враг совершил 20 авиационных ударов вдоль линии соприкосновения по нашим позициям и прилегающим территориям.

"В ответ нашей авиацией отработано 10 ударов, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 350 огневых задач. Атакуя районы сосредоточения вражеского вооружения и техники в районе Новой Каховки и Приднепровского, склады боеприпасов вокруг и в самом Херсоне, а также по результатам огневых поражений по позициям врага, обеспечено его потери в количестве 80 рашистов, 8 танков, 17 единиц авто-бронетехники, гаубицы "Мста-Б", беспилотного разведчика типа "Орлан-10". Уничтожено 3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах. Очередная паромная переправа в районе Новой Каховки критически поражена без возможности дальнейшего использования", - говорится в сообщении.

В командовании отмечают, что угрозы ракетных ударов остаются актуальными.

"Враг задействует тактическую и стратегическую авиацию, системы и комплексы наземного базирования. Кроме того, в Черном море, держась в ракетобезпечному районе, вдоль крымского побережья маневрируют 13 боевых кораблей, среди которых 2 надводных ракетоносители, что держат наготове 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", - подчеркивают в командовании.

Напомним, во Львове инициировали спортивный флешмоб, чтобы собрать средства на бронежилеты для ВСУ.

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