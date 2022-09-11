Демократически избранный президент Украины Зеленский должен это определить, так как он ответственен перед украинским народом за цели этой войны, отметил Салливан.

Вооруженные силы Украины должны самостоятельно определять, когда и как освобождать территории, оккупированные Россией в 2014-2015 годах, то есть до вторжения 24 февраля.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на 17-й ежегодной встрече YES (Ялтинская европейская стратегия), сообщается на сайте форума.

"ВСУ должны сами определять свои задачи и свои действия относительно того, что делать с территориями, оккупированными в 2014-2015 гг. Демократически избранный президент Украины Зеленский должен это определить, так как он ответственен перед украинским народом за цели этой войны. Наша цель США и союзников, заключается в содействии достижению целей Украины. Главным интересом США в этой войне является содействие восстановлению территориальной ценности Украины, будь то путем переговоров или на поле боя", - отметил Салливан.

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Советник президента США отметил положительные последствия контрнаступления украинских войск на юге и в Харьковской области.

"Это контрнаступление, кроме всего, показывает, что нельзя просто заявить, что Россия навсегда заняла оккупированные территории и навяжет им свой политический строй. Это важный сигнал как на военно-тактическом, так и на политико-дипломатическом уровне. И мы поддержим усилия ВСУ логистикой, снабжением, оружием, оборудованием", - подчеркнул Салливан.

Напомним, в Минобороны призвали не распространять непроверенную информацию об успехах ВСУ.

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