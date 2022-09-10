Благодаря этому проекту уже изготовили 80 тысяч бронежилетов, но хотят довести количество до сотни.

Во Львове местные любители спорта совместно с Львовским оборонным кластером инициировали благотворительные забеги, целью которых является сбор средств на изготовление бронежилетов для украинских военных.

Как сообщается в сюжете ТСН, бежать можно любую дистанцию, хоть сотню метров, в любом уголке мира.

Чтобы присоединиться к инициативе, желающим следует зарегистрироваться на сайте, внести благотворительный взнос (минимальный - 890 грн) и выложить видеоотчет своего пробега в соцсетях.

Видео дня

В частности, в одном из парков Стрыя, что на Львовщине, несмотря на дождливую погоду собрались более полусотни желающих приобщиться к полезному делу. Каждый из участников пробежал ту дистанцию, которую сам себе определил. Ведь важным в этой инициативе является не скорость или расстояние, а именно участие.

Благодаря этому проекту уже изготовили 80 тысяч бронежилетов, но хотят довести количество до сотни.

"Материалы за эти пол года очень выросли в цене, примерная стоимость 6000 гривень. Самое главное - это донаты, чтобы сделать 100 тысяч бронежилетов", - сказал представитель Львовского оборонного кластера Кирилл Новиков.

Участникам пробега "До 100 тысяч бронежилетов" организаторы вручают медаль из остатков бронестали. Отмечается, что такие забеги продлятся еще более недели.

Как сообщал УНИАН, Национальный реестр рекордов Украины признал 5-летнюю Марию Макееву из Кривого Рога молодой волонтеркой, которая своим выступлением собрала для нужд Вооруженных сил Украины 35 тыс. 492 грн.

Девочка под музыкальное сопровождение своего старшего брата Александра, который тоже является рекордсменом Украины в другой номинации, исполняла украинские песни в центре Львова, куда они с мамой временно переехали во время войны. Выступление маленькой рекордсменки длилось 9 часов 54 минуты.

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