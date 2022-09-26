Враг сосредотачивает усилия на контрбатарейной борьбе и пытается оказать огневое и психологическое давление на подразделения ВСУ и мирное население.

На юге вражеская диверсионно-разведывательная группа неудачно пыталась пройти в тыл подразделений Сил обороны Украины.

Об этом сообщил спикер Оперативного командовании "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 15.00.

"Под покровом ночи вблизи Архангельского диверсионно-разведывательная группа врага пыталась пройти в тыл наших подразделений, но была обнаружена и в результате боя, понеся потери, отошла", - сказал Назаров.

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Он добавил, что в основные свои усилия враг сосредотачивает на удержании рубежей обороны, контрбатарейной борьбе и пытается оказывать огневое и психологическое давление на подразделения ВСУ и мирное население тыловых районов. В частности, путем ракетно-артиллерийских обстрелов и авиационных ударов.

По его словам, оккупанты обстреливают позиции ВСУ из различных видов вооружения. Также были нанесены два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Николаева и Очакова.

Война в Украине: актуальная ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, в ночь на понедельник, 26 сентября, враг атаковал Одесскую область дронами-камикадзе, которые попали в объект военной инфраструктуры. Впоследствии стало известно, что николаевские десантники сорвали наступление оккупантов и уничтожили вражескую технику.

Кроме этого, сегодня рашисты нанесли ракетный удар по Николаеву. Сначала оккупанты попали в частности по кладбищу, а на рассвете, четырьмя ракетами зенитно-ракетной системы С-300 ударили по промышленной инфраструктуре и складу с гуманитарными грузами. Но ВСУ дали "жару" врагу в ответ, они нанесли мощный удар по оккупантам в Херсоне. Уже известно, что защитники Украины поразили пункты управления россиян.

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