Ракетные удары враг нанес по промышленной зоне на окраинах города.

Российские захватчики рано утром обстреляли Николаев.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в Telegram.

"Сегодня Николаев обстреляли около 05:00 утра", - написал он.

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По предварительной информации, ракетные удары враг нанес по промышленной зоне на окраинах города.

"Там повреждены окна, крыша и двери в зданиях, а также частично разрушено складское помещение", - отметил он.

Ситуация в Николаеве

Как известно, российские захватчики с первых дней полномасштабного вторжения РФ обстреливают Николаев и населенные пункты области.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в июле внес его на третье место среди городов, подвергшихся больше всего ракетных атак.

В конце августа в Николаеве из-за аварии на водозаборе из Днепро-Бугского лимана полностью прекращена подача воды.

В начале сентября Виталий Ким заявлял, что проблемы с питьевой водой в Николаеве невозможно решить в ближайшее время. Самый быстрый способ ее решения-это деоккупация Херсонской области и восстановление водопровода из Днепра.

Коллаборанты заявили, что "присоединили" оккупированную часть Николаевщины к Херсонской области и проведут там" референдум " по присоединению к РФ.

Между тем на Николаевщине увеличивают продолжительность комендантского часа. С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час продлится с 22:00 до 06:00

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