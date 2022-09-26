В общем были уничтожены танк, две боевые машины пехоты, инженерную машину разграждения и бронетранспортер вместе с экипажами и личным составом.

Николаевские десантники сорвали наступление оккупантов и уничтожили немало техники противника.

Об этом сообщается в Telegram Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Воины инженерно-саперного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных сил Украины рассказывают, как благодаря грамотно установленным минно-взрывным заграждением, на одном из участков было сорвано наступление подразделения противника. Всего было уничтожено пять единиц боевой и специальной техники российских оккупантов: танк, две боевые машины пехоты, инженерную машину разграждения ИМР-2 и бронетранспортер МТ-ЛБ вместе с экипажами и личным составом", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что к уничтожению бронетехники техники противника и его десанту присоединились воины противотанкового подразделения и артиллерии Николаевской бригады ДШВ ВС Украины, которые провели окончательную "демилитаризацию" вражеского подразделения.

Война РФ против Украины: что известно о ситуации на юге

Российские оккупанты начали реже использовать дорогие ракеты и чаще атаковать территорию Украины иранскими дронами-камикадзе. В частности, достается югу нашей страны. В Воздушных силах объяснили, зачем РФ это делает и отметили, что это - новый вызов для украинских защитников, но они учатся их сбивать.

РФ терпит немало поражений на фронте. ВСУ деоккупируют населенные пункты на юге и дают врагу достойный отпор. Поэтому Путин взялся лично руководить войной и отказался выводить войска из Херсонщины, хотя там оккупанты обречены на смерть.

После того, как в РФ объявили частичную мобилизацию, в Силах обороны юга рассказали, есть ли российские новобранцы на фронте. Сегодня россияне нанесли ракетный удар по Николаеву, однако ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в Херсоне и поразили пункты управления рашистов в Украине.

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