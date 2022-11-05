На левобережье враг минирует побережье и обустраивает огневые позиции.

На юге российские оккупанты продолжают имитацию отступления с некоторых оккупированных территорий.

Об сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 11:00.

"Враг продолжает тактику разноплановых маневров на оккупированных территориях, пытаясь создать впечатление отступления с некоторых территорий", - сказал он.

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Как сообщил спикер, обстановка в южнобугском операционном районе и зоне ответственности "Юга" остается сложной и напряженной.

Враг продолжает терроризировать население тыловых и недавно освобожденных регионов обстрелами, ракетными ударами и атаковать дронами-камикадзе. Также оккупанты ведут активную оборону и пытаются удержать занятые рубежи.

"На правобережье враг осуществляет маневры силами и средствами, обустраивает рубежи обороны, на левобережье – проводит заминирование побережья, вывозит население за пятнадцатикилометровую зону, окапывает технику, обустраивает огневые позиции", - сообщил Назаров.

Группировки РФ в Черном море насчитывает 7 кораблей и катеров, которые находятся на дежурстве и маневрируют вдоль побережья Крыма. В готовности к применению ракетного вооружения находится один носитель крылатых ракет с восемью "Калибрами" на борту.

Ситуация на юге: актуальная информация

С начала полномасштабного вторжения России ВСУ освободили на юге более 2400 километров квадратных территории. Львиную долю из этого числа удалось отвоевать в рамках контрнаступления, которое началось в конце августа и продолжается по сей день.

Советник президента США Джейк Салливан в ходе недавнего визита пообещал, что Штаты помогут Украине оружием для освобождения Херсона: "Мы должны обеспечивать Украину всем необходимым, чтобы продолжались эти операции (контрнаступательные — УНИАН). Мы обсуждали как раз, что именно нужно Украине, чтобы провести эти операции".

По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, оккупанты покинули отдельные позиции с целью сделать линию фронта более плотной и занять выгодные оборонительные рубежи.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что рашисты попытаются избежать прорыва ВСУ. Для этого им придется отойти на левый берег Днепра и сдать Херсон. В противном случае украинские защитники продолжат преследовать оккупантов за рекой.

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