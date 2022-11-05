Враг всячески пытается убедить Вооруженные силы Украины, что он покидает город.

Российские оккупанты всячески стараются показать, что они якобы отступают из Херсона. Однако объективные данные подтверждают обратное. Поэтому действия врага могут быть подготовкой ловушек для ВСУ.

Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона. Ведущие спросили, могут ли рашисты готовить ловушки для украинских защитников, чтобы замедлить контрнаступление, и какие именно. Гуменюк ответила: "Такая ситуация не исключена".

Затем она продолжила: "Потому что россияне пытаются убедить в том, что они "уходят". При том, что мы видим объективные данные — они остаются. Есть подразделения обороны, которые там окопались достаточно мощно, оставлено определенное количество техники, обустроены огневые позиции. И, в частности, те позиции, которые обустраиваются на левом берегу, они будут использованы для огневой поддержки на правом".

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По словам Гуменюк, цель оккупантов — создать видимость, словно их нет на определенной части Херсонской области. Таким способом враг пытается заманить ВСУ в застроенную местность.

"Населенный пункт — это всегда сложные уличные бои. Мы знаем и предполагаем развитие событий, которые россияне пытаются нам навязать и составляем свой стратегический план", — подытожила Гуменюк.

Ситуация на фронте в Херсонской области: последняя информация

С начала полномасштабного вторжения России ВСУ освободили на юге более 2400 километров квадратных территории. Львиную долю из этого числа удалось отвоевать в рамках контрнаступления, которое началось в конце августа и продолжается по сей день.

Советник президента США Джейк Салливан в ходе недавнего визита пообещал, что Штаты помогут Украине оружием для освобождения Херсона: "Мы должны обеспечивать Украину всем необходимым, чтобы продолжались эти операции (контрнаступательные — УНИАН). Мы обсуждали как раз, что именно нужно Украине, чтобы провести эти операции".

По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, оккупанты покинули отдельные позиции с целью сделать линию фронта более плотной и занять выгодные оборонительные рубежи.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что рашисты попытаются избежать прорыва ВСУ. Для этого им придется отойти на левый берег Днепра и сдать Херсон. В противном случае украинские защитники продолжат преследовать оккупантов за рекой.

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