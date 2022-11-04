Мы будем делать все возможное, чтобы помочь, подчеркнул советник Байдена.

Советник американского президента Джейк Салливан подтвердил, что США помогут Украине вооружением для деоккупации Херсонской области.

Как отметил Салливан на брифинге в ОПУ 4 ноября, нужды ВСУ на юге обсуждались во время встречи с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками.

"Мы должны обеспечивать Украину всем необходимым, чтобы продолжались эти операции (контрнаступательные - УНИАН). Мы обсуждали как раз, что именно нужно Украине, чтобы провести эти операции. Именно поэтому мы обсуждали все аспекты. Мы обсуждали то, как мы можем помочь с поддержкой, учитывая те задачи, которые были определены. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь", - отметил Салливан.

Салливан в Киеве

Вечером 4 ноября стало известно о неанонсированном прибытии в украинскую столицу советника Байдена Джейка Салливана, который заявил о новом пакете помощи на 400 миллионов долларов - туда впервые вошли танки.

Война - новости: Ситуация на Херсонском направлении

На юге продолжается контрнаступление ВСУ, украинские бойцы бьют по логистическим путям противника, по которым группировке оккупантов перебрасывают боеприпасы и технику.

В ответ Россия отправила на Херсонское направление десятки тысяч подготовленных бойцов и частично мобилизированных. Последние, по замыслу Кремля, должны будут прикрывать боеспособные части в случае прорыва обороны.

Вместе с тем россияне пустили слухи о якобы готовности "эвакуироваться" на левый берег Днепра.

По словам представителя ОК "Юг" Натальи Гуменюк, россияне на самом деле просто делают вид "отступления": "Мы отслеживаем ситуацию и осознаем, что это могут быть определенные уловки и военные маневры для того, чтобы создать для себя правильно построенную оборону".

Также не верить врагу ранее призвал украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, враг просто хочет запутать ВСУ и скрыть реальные намерения по Херсону.

В самом областном центре остаются регулярные части оккупантов. Российские военные заселяются в жилые дома депортированных украинцев под видом гражданских лиц для возможных провокаций.

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