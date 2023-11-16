Еще девять бойцов получили ранения.

На войне в Украине погибли два бойца Грузинского Легиона. Военные Рамаз Фетелава и Бека Ломашвили погибли во время наступательной операции на Донецком направлении.

Об этом сообщается на странице Грузинского Легиона в Facebook. Отмечается, что во время операции также ранения получили девять бойцов. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Грузинский Легион выражает искренние соболезнования семьям погибших", –сказано в сообщении.

Видео дня

Гибель военных в Украине

3 ноября в Запорожской области российские оккупанты ударили по личному составу 128 отдельной горной штурмовой Закарпатской бригады. Их собрали на награждение – военные как раз ждали командира, когда враг атаковал "Искандером". Известно, что в результате удара погибли 19 военнослужащих бригады.

Ранее сообщалось, что в бою с оккупантами на Запорожье погиб бывший глава Хмельницкого областного ТЦК и СП Владимир Возный. Он погиб в результате бомбового удара.

4 октября 2023 года стало известно о гибели украинского музыканта и активиста Андрея Чепиля. Он воевал на Запорожском направлении в составе 47-й отдельной бригады "Магура". Известно, что Чепиль погиб 28 июня вблизи села Работино во время выполнения боевого задания по штурму вражеской позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: