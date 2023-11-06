Погибло 19 бойцов, за которых обещают отомстить в "100-кратном размере".

Во время награждения погибли 19 бойцов 128 отдельной горной штурмовой Закарпатской бригады. Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

"Ракетный удар коварного врага унес жизни 19 бойцов 128 отдельной горной штурмовой Закарпатской бригады", - отмечается в сообщении.

Отмечают, что сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств трагедии. "До ее окончания просим не распространять не проверенной, часто фейковой информации", - говорят в бригаде.

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Сказано, что погибли лучшие бойцы. В бригаде выразили соболезнования родным и пообещали "отомстить за собратьев в 100-кратном размере.

Трагедия со 128-й бригадой: что известно

Как сообщал УНИАН, 3 ноября возле села Заречное Запорожской области враг ударил ракетой "Искандер-М" по скоплению бойцов 128 бригады ВСУ во время награждения. Министр обороны Украины Рустем Умеров пообещал, что виновные в этой трагедии будут наказаны.

Ранее нардеп от "Батькивщины" Михаил Волынец сообщал о 28 погибших и более 50 раненых.

В Закарпатской области объявили трехдневный траур по погибшим защитникам Украины.

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