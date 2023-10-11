Мужчина отдал жизнь, спасая других во время российского обстрела.

На фронте в Украине погиб волонтер-парамедик из Дании Оскар Александер Коксвик Йоханссон.

Об этом сообщает пастырство Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) в Дании в Facebook. Отмечается, что Йоханссон погиб, спасая жизни других во время российского обстрела.

"С начала широкомасштабной войны РФ против Украины Оскар, не колеблясь, начал активно помогать украинцам. Делал то, что считал нужным: от транспортировки машины скорой помощи и другого медицинского оборудования до спасения жизни на наиболее опасных участках фронта", – говорится в сообщении.

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Гибель иностранных волонтеров на войне в Украине

10 сентября стало известно, что на Донбассе российские оккупационные войска обстреляли автомобиль волонтеров гуманитарной организации Road to Relief. Они находились в Донецкой области – ехали из Славянска в сторону Бахмута. Погибли двое из четырех волонтеров – канадский волонтер Энтони "Тонко" Гнат и испанский волонтер и директор Road to Relief Эмма Игуаль. Еще двое иностранцев получили тяжелые ранения.

В феврале 2023 года в Бахмуте, за который тогда шли ожесточенные бои, погиб американский волонтер Пит Рид, который оказывал помощь мирным людям. Жена американца обвинила РФ в нападении на безоружных медиков.

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