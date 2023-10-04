Его не стало во время выполнения боевого задания.

4 октября 2023 года стало известно о гибели ивано-франковчанина Андрея Чепиля - украинского музыканта, пластуна и общественного активиста. Он воевал на Запорожском направлении в составе 47-й отдельной бригады "Магура".

Еще в 2014 году, во время Революции Достоинства, он стоял на Майдане. А когда Россия устроила полномасштабное вторжение в Украину, сразу же вступил в ряды ВСУ.

Известно, что Чепиль проходил военное обучение в Германии. Там он учился управлять боевой машиной "Брэдли". Чепель был сержантом взвода, командиром боевой машины и исполнял обязанности командира взвода.

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Стоит отметить, что до войны мужчина увлекался музыкой. Более того, он был участником кавер групп Frisson Band и Smerichka. Также он проходил срочную службу в военном оркестре почетного караула при президентском полку.

Весной 2021 года он женился на своей коллеге. У него должна была быть долгая и счастливая жизнь, если бы не война.

К сожалению, он погиб 28 июня вблизи села Роботино на Запорожском направлении еще с тремя собратьями во время выполнения боевого задания по штурму вражеской позиции.

Ранее в тяжелом бою с оккупантами погиб известный украинский актер Алексей Хильский.

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