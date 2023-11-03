Владимир Возный погиб в бою сегодня на Запорожье.

На Запорожье в бою против российских захватчиков погиб бывший руководитель Хмельницкого областного ТЦК и СП Владимир Возный. Об этом сообщил председатель Каменец-Подольского райсовета Михаил Симашкевич.

"Сегодня, около 10.00 в боевом столкновении на Запорожском направлении в результате бомбового удара погиб полковник Возный Владимир Николаевич. Еще пару недель назад виделись, общались, чаевничали. Веселый парень, добряк, надежный друг, искусный и смелый воин", – говорится в сообщении.

На момент гибели Владимиру было 45 лет.

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Что известно о Владимире Возном

По данным открытых источников известно, что Владимир Возный родился в декабре 1978 года на территории Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

На военной службе - с 2000 года. В частности служил в рядах 128-й отдельной механизированной дивизии на Закарпатье, с 2003 года – в 50-м отдельном инженерно-саперном батальоне на Хмельнитчине. В 2014 году участвовал в обороне Украины в зоне АТО. С июля 2015 года работал на должности военного комиссара в городе Каменец-Подольский.

В марте 2022 года был повышен до начальника Хмельницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В августе 2023 года Владимир Возный – на фоне ряда скандалов с коррупцией в системе ТЦК - был уволен с должности вместе со всеми другими областными "военкомами" по приказу президента.

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