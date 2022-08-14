Враг продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов с территории РФ.

На Северском направлении продолжается ротация оккупантов. Обстановка на этом, а также на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. На последнем продолжается ротация подразделений Западного военного округа. Враг продолжает обстрелы из ствольной артиллерии приграничных населенных пунктов с территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что враг распространяет наглый фейк об украинских военнопленных. Оккупанты заявляют, что наши бойцы якобы "добровольно сдались, чтобы сохранить жизнь". Также они якобы "не хотели воевать". Однако это совсем не соответствует действительности.

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