Якобы украинские бойцы "все они добровольно сдались, чтобы сохранить жизнь".

За минувшие сутки российские оккупанты распространяли фейки, манипуляции и дезинформацию.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В частности, российское минобороны распространило фейк о том, что якобы "военнопленные ВСУ решили остаться на подконтрольной РФ территории из-за нежелания воевать... все они добровольно сдались, чтобы сохранить жизнь... сейчас это удается немногим, поскольку бойцы нацбатов выполняют роль заградительных отрядов и не позволяют покидать позиции".

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Россия готовит показательное судилище над украинскими военнопленными в Мариуполе. Для этого оккупанты собирали тюремные клетки на сцене камерной филармонии.

По данным Главного управления разведки, таким способом враг стремится усилить моральное давление не пленных солдат и запугать мирных граждан Украины. Семьи защитников "Азовстали" уже обратились в ООН с требованием помешать незаконному "трибуналу".

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что оккупанты планируют устроить показательное судилище над военнопленными в Мариуполе 24 августа.

В ночь на 29 июля Враг устроил теракт в колонии в оккупированной Еленовке (Донецкая область). Было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Погибли более 50 украинских защитников.

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