Противник выпустил крылатые ракеты по Одессе и Белгород-Днестровскому району области, поделились в оперативном командовании "Пивдень".

Над Одессой и районом области силы противовоздушной обороны сбили ракеты российских оккупантов.

О том, что снова были сбиты вражеские ракеты, в Telegram написал спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"...Над Одессой и районом области снова "минуснули" вражеские ракеты. Спасибо ПВО!" - отметил он.

В оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что противник из захваченного Крыма выпустил по Одесской области крылатые ракеты типа "Оникс", поделился канал в Telegram "Одеса. Офіційно".

"...Враг продолжает атаковать Одесскую область крылатыми ракетами типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса, который расположен во временно оккупированном Крыму. Ночью была попытка ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром - по самой Одессе...", - говорится в сообщении.

В ОК "Пивдень" подчеркнули, что силы ПВО Украины уничтожили вражеские ракеты в воздухе.

Напомним, 20 июня в сети сообщили, что в Одессе были слышны взрывы.

Стоит отметить, что Россия рано утром 24 февраля вторглась на территорию Украины и начала полномасштабную войну. Враг сначала бомбил военные объекты, а затем - и гражданские, в частности, в Одессе и области, были жертвы и пострадавшие.

Защитники Украины давали противнику достойный отпор. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 20 июня в нашей стране ликвидировали 130 вражеских крылатых ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: