Уничтожение буксира "Василий Бех" имеет значительно большее значение, чем может показаться, на первый взгляд.

Ударом двух противокорабельных ракет Harpoon у захваченного россиянами острова Змеиный был уничтожен спасательный буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех". Это судно выполняло задачи по транспортировке боеприпасов, вооружения и личного состава.

Интересно, что для внештатного усиления противовоздушной обороны на нем был размещен сухопутный зенитный ракетный комплекс "Тор", которые рашисты стали приковывать цепями к своим кораблям.

Почему уничтожение буксира "Василий Бех" важнее, чем кажется

После того, как Вооруженные Силы Украины уже уничтожили флагман Черноморского флота крейсер "Москва" и потопили большой десантный корабль "Саратов", хвастаться уничтожением буксира как-то нелогично. Но дело здесь не в уничтожении судна, а в том, что это только начало реализации операции по созданию так называемой зоны запрета доступа в северо-западной части Черного моря.

Благодаря береговым ракетным комплексам Harpoon, уже развернутым в Украине и пополнение которых ожидается в ближайшее время, появилась возможность не экономить противокорабельные ракеты, которые до этого были лишь в ограниченном количестве для отечественного комплекса "Нептун". И теперь вполне возможно наносить удары по таким объектам, как буксиры или десантные катера.

Их уничтожение имеет огромное значение из-за того, что именно на них РФ возит на захваченный остров Змеиный топливо и боеприпасы. Ведь из Змеиного враг пытается создать форпост, разместив там средства противовоздушной, а возможно и береговой обороны. Но сколько бы там ни было размещено техники, в первую очередь она нуждается в топливе, без которого превратится в металлолом.

В этой ситуации Змеиный для РФ превращается в чемодан без ручки. На организацию его обеспечения рашисты будут расходоваться ресурсы, их суда будут уничтожаться, поэтому для их прикрытия будут привлечены большие силы и еще больше ресурсов, которые могли быть задействованы на других участках фронта. Даже эвакуация всего того, что было завезено на остров, потребует отдельной операции.

Буксир "Василий Бех"

В то же время, даже таких судов обеспечения на Черноморском флоте не так уж и много. Именно таких спасательных буксиров проекта 22870, к которым относился "Василий Бех", в РФ было всего шесть, четыре на Черноморском флоте, еще два на Каспийской флотилии.

Эти суда предназначены для оказания помощи аварийным кораблям и спасанию личного состава, буксировке кораблей и судов, тушению пожаров, а также обеспечению водолазных работ на глубине до 60 метров. Эти буксиры далеко не миниатюрные суда, их длина составляет 57 метров, ширина 14 метров, а водоизмещение – 1605 тонн. И, скорее всего, РФ вынуждена использовать именно такие аварийные буксиры из-за того, что у них есть собственное крановое оборудование.

В то же время, если внимательно присмотреться к этому якобы обычному буксиру, то становится понятно, что потеря даже таких судов для РФ сейчас критична. Потому что их производство сейчас невозможно из-за санкций и технологического эмбарго.

Например, вся силовая установка буксиров проекта 22870 – западная. Гребные электродвигатели – немецкие Schorch, винтово-рулевые колонки – финские, главные дизель-генераторы немецко-французские и т.д.

Характеристики буксира "Василий Бех"