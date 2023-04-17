Россияне боятся сопротивления украинцев на временно захваченной территории.

В Москве состоялось заседание Национального антитеррористического комитета РФ под председательством директора ФСБ Александра Бортникова. Они обсудили "совершенствование профилактики терроризма" в сфере образования и молодежной среды на временно оккупированных территориях Украины.

"В данном мероприятии приняли участие министры всех уровней силового блока и начальник генерального штаба Герасимов. Якобы враг намерен уделить особое внимание вопросам противодействия так называемой "идеологии терроризма и неонацизма" среди молодежи на временно оккупированных территориях. Так, фактически, российские силовики пытаются найти новые пути давления на подполье на ТОТ", — сообщает Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, оккупационная "власть" планирует усилить ответственность за распространение информации проукраинского характера и выявление очагов движения сопротивления.

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"Таким образом, результаты заседания антитеррористического комитета РФ указывают на сохранение оккупационной политики, направленной на искоренение украинской идентичности и навязывание украинской молодежи идеологию "русского мира". Кроме этого, стоит подчеркнуть, что оккупанты боятся сопротивления наших партизан", — подчеркнул Центр.

Ситуация на временно оккупированных территориях

Как сообщал Генштаб, в некоторых оккупированных населенных пунктах Луганской области российские захватчики боятся утечки данных о дислокации их подразделений и поэтому решили усилить "контрразведывательный режим".

Россияне организуют обыски мест проживания украинцев, которых подозревают в поддержке Украины, и вывозят людей в неизвестном направлении, без возврата.

По данным британской разведки, РФ хочет показать, что ситуация в захваченных регионах нормализуется.

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