Это доказывает последнее заседание Совбеза РФ.

Кремлевский диктатор Владимир Путин в апреле провел заседание Совбеза РФ. Цель собрания — показать, что ситуация на временно захваченных территориях нормализируется. Но на практике все иначе, ведь идут активные боевые действия, а также работают партизаны.

Такой информацией поделились эксперты британской разведки в свежем отчете о войне в Украине. В нем сказано: "5 апреля 2023 года президент России Владимир Путин провел полное заседание Совета безопасности России, что стало первым подобным событием с октября 2022 года. Основной доклад был представлен министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и касался реконструкции, обеспечения правопорядка и общественного порядка в незаконно аннексированных районах Украины".

Как сообщили в разведке, такой выбор спикера – это попытка Кремля показать, что ситуация на временно захваченных территориях нормализируется. Однако на деле активные боевые действия затрагивают большую часть оккупированных земель, а партизаны продолжают устраивать диверсии. При этом жители имеют весьма ограниченный доступ к основным потребностям.

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Взрывы на временно оккупированных территориях

В поселке Веселое Мелитопольского района 6 апреля расцвела "бавовна". ВСУ ударили по скоплению техники и живой силы, которую четыре дня подряд свозили в населенный пункт.

До этого, 3 апреля, в Мелитополе взорвали автомобиль коллаборанта Максима Зубарева. Он попал в больницу с тяжелыми ранениями.

Во второй половине марта в результате взрывов на железной дороге в Джанкое были уничтожены ракеты "Калибр", которые используются для обстрелов Украины.

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