Противники не возвращают обратно вывезенных в неизвестном направлении граждан Украины, отметили в Генштабе.

В Луганской области зафиксирован вывоз российскими оккупантами украинцев в неизвестном направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, информируя об оперативной ситуации насчет российского вторжения. Отмечается, что не прекращаются случаи насильственного похищения гражданского населения российскими захватчиками на временно занятых территориях Украины.

"В Старобельске Луганской области российские оккупационные войска организуют обыски мест проживания граждан, которых подозревают в поддержке Украины, и вывозят людей в неизвестном направлении, без возврата", - информирует Генштаб.

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Ситуация в Луганской области - сегодня это стоит знать

В начале февраля тогдашний глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области украинские партизаны навредили врагу на железной дороге - было уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой. Гайдай отмечал, что луганские партизаны держат оккупантов в напряжении.

Позже военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что в регионе противники потеряли инициативу, которую даже не смогли завоевать.

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