Захватчики назначают на должности некомпетентный персонал с опытом работы менее года.

"Энергоатом" предупредил о новой угрозе от деятельности россиян на оккупированной Запорожской атомной электростанции - доверяют управление крупнейшим атомным объектом Европы неопытным специалистам из РФ, которые совсем не имеют необходимых знаний и навыков.

Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом", отметив при этом, что начальником смены одного из энергоблоков назначен работник, имеющий опыт работы всего семь месяцев, тогда как эта должность требует наличия значительно большего опыта.

"Квалифицированный украинский персонал ЗАЭС, который годами обеспечивал работу станции, продолжает подвергаться давлению, запугиванию и шантажу со стороны российских ядерных террористов. В то же время предатели назначают на руководящие оперативные должности, для которых необходима соответствующая лицензия, молодых россиян. Так, начальником смены одного из энергоблоков назначен работник Балаковской АЭС (РФ), имеющий опыт работы всего семь месяцев. Тогда как эта должность требует наличия значительно большего опыта, ведь предусматривает оперативное управление реактором", - отмечают в "Энергоатоме".

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Отмечается, что такими действиями оккупанты в очередной раз подвергают мир опасности.

"Из-за некомпетентности и неопытности завезенного российского персонала угроза безопасной эксплуатации Запорожской АЭС только растет. А значит - необходимо как можно быстрее вернуть контроль над станцией ее законному оператору – "Энергоатому", - говорится в сообщении.

Ситуация на ЗАЭС

4 июля в 01:21 ЗАЭС утратила связь с основной внешней линией электропередачи, напряжением 750 кВ.

5 июля руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что диверсия на ЗАЭС вполне вероятна.

6 июля 2023 года в США прокомментировали ситуацию на ЗАЭС.

По состоянию на 6 июля 2023 года оккупированная россиянами Запорожская АЭС в городе Энергодар снова подключена к украинской энергосети после временного блэкаута, однако на станции сохраняется большая опасность из-за присутствия оккупантов.

Сообщалось, что на ЗАЭС около 700 оккупантов, которые все минируют.

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