За сутки россияне атаковали возле села Невское, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества.

ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук" и комплекс радиоэлектронного подавления оккупантов.

Как говорится в сообщении Луганской ОВА, за сутки россияне атаковали возле села Невское, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества.

"Их попытки оказались безуспешными – украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях держат оборону. Враг больше месяца проявляет там активность, ведет безуспешные наступательные действия", - сообщил подробности исполняющий обязанности начальника областной военной администрации Алексей Смирнов.

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По его данным ВСУ удалось уничтожить зенитно-ракетный комплекс "Бук", автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301б "Борисоглебск-2", а также склад с боеприпасами оккупантов.

Смирнов добавил, что россияне продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии фронта. На этот раз они открывал огонь по Макеевке, Невскому, Кременной, Диброве, Белогоровке.

Ситуация на Луганщине

На Луганщине очень обостренная ситуация. В частности, 1 апреля россияне вели непрерывный обстрел Невского.

Кроме того, в Луганской области враг усилил контрразведывательный режим и выселяет местных жителей из собственных домов для заселения туда военнослужащих оккупационных войск.

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