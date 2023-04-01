В отдельных населенных пунктах Троицкого района отключена мобильная связь.

В Луганской области враг усилил контрразведывательный режим и выселяет местных жителей из собственных домов для заселения туда военнослужащих оккупационных войск.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно оперативной информации по состоянию на 06:00.

"После эффективного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и техники противника, в Троицком районе Луганской области оккупанты усилили контрразведывательный режим. Проводится проверка местных жителей, в отдельных населенных пунктах - отключена мобильная связь", - рассказали в Генштабе.

Отмечается, что продолжают фиксироваться случаи использования захватчиками гражданской инфраструктуры и частной собственности в собственных целях.

"В частности, в отдельных населенных пунктах Счастьенского района Луганской области отмечено выселение людей из собственных домов для расквартирования военнослужащих российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Ситуация на Луганщине: последние новости

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что в населенном пункте Троицкое Луганской области в местный морг центральной районной больницы за предыдущие сутки были доставлены около сотни тел погибших российских оккупантов. Кроме того, на лечение прибыли около 140 тяжелораненых оккупантов.

Тем временем на временно оккупированных территориях Луганской области россияне продолжают вербовать заключенных для участия в войне. Идти на фронт призывают в колониях в Брянке, Алчевске, Перевальске, Хрустальном, Сорокино и Суходольске.

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