Российские оккупанты продолжали вести безуспешные наступательные действия.

Силы обороны Украины за минувшие сутки, 8 марта, отбили более 110 атак российских захватчиков вдоль линии фронта.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Основные усилия враг продолжает сосредотачивать на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Как отметили в Генштабе, Россия и в дальнейшем нарушает нормы международного гуманитарного права, продолжая наносить удары, совершая артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства.

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"В течение предыдущих суток противник нанес 25 авиационных, 2 ракетных удара, а также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

По данным Генштаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования наступательных группировок не выявлено. В то же время, враг обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Харьковка и Атинское Сумской области и Стрелечья, Тернова, Вильча, Каменка, Дворична и Голубовка Харьковской области.

При этом, на Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Спорное и Белогоровка. Российские оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них - Ольшана, Купянск, Кисловка, Первомайское, Песчаное и Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Червонопоповка - Луганской, а также Новоселовка, Колодцы, Дубрава, Берестово, Ямполь, Северск, Раздоловка и Ягодное Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия в направлении города Бахмут. Украинские защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское и Александро-Шультино. Вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Железнянское, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба, Нью-Йорк и Северное Донецкой области.

Также, на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Марьинка и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 20 населенных пунктов. Среди них - Александрополь, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка, Невельское, Красногоровка, победа, Причестовка и Нескучное Донецкой области.

В то же время, на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов. В частности, это - Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Каменское, Темировка, Ольговское, Красное, Староукраинка, Волшебное и Новоандреевка на Запорожье, а также Змиевка, Веселое, Николаевка, Ольговка, Львовское, Понятовка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Качкаровка, Красный Маяк, Тягинка, Токаровка и Федоровка Херсонской области.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба по состоянию на вечер 8 марта, украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения сил российских оккупантов и один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили командный пункт захватчиков.

Также в Генштабе отмечали, что среди мобилизованных в Вооруженные силы России отмечается резкий рост недовольства действиями руководящего состава. В частности, действия руководителей армии оккупантов приводят к резкому увеличению количества потерь, а "тыловики" не согласны идти на смерть.

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