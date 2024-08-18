По словам Криволапа, там задействованы все рода войск и все возможности.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области РФ. И авиационная компонента присутствует там на всех уровнях, начиная от беспилотников, заявил аналитик, авиационный эксперт Константин Криволап.

"Этот мост (через реку Сейм, – ред.) – его же не просто так влупили, это скорее всего HIMARS, а уже последний был нанесен скорее всего ракетой Hammer – французская ракета – или, может быть, JDAM. Но думаю, что это был Hammer по степени поражения, может, 250 килограммов, может, тонна", – рассказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

При этом Криволап отметил, что недавно поставленные в Украину истребители F-16 на Курщине не применяются. Но там активно действуют другие самолеты, а также вертолеты.

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"F-16, насколько мне известно, там не летают, но там очень серьезно работают МиГи, очень серьезно работают Су-27, работают наши вертолеты. Там полная военная операция, там все рода войск задействованы и все возможности задействованы, и ПВО там есть наше, и так далее. И сбиваем вертолеты Ка-52 из ПЗРК, сбиваем Су-34 – скорее всего, это был Patriot. То есть там все работает в полный рост", – заявил Константин Криволап.

Операция ВСУ в Курской области РФ

За время украинской операции в Курской области под контроль Сил обороны взято уже более 80 населенных пунктов страны-агрессора. В частности, украинские военные контролируют город Суджа.

The New York Times пишет, что Украина стремится закрепить свои территориальные успехи в Курской области. И разрушение моста через реку Сейм является препятствием для российских сетей снабжения.

В то же время американский военный аналитик, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени считает, что украинская операция в Курской области до сих пор вызывает много вопросов, но уже становится понятным, что это не кратковременная акция, а часть долговременной фронтовой кампании, которая может продолжаться до 2025 года.

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