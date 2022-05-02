300 человек остаются пропавшими без вести.

На Киевщине уже обнаружили 1202 гражданских, которых убили российские оккупанты.

Об этом заявил глава полиции Киевщины Андрей Небытов во время телемарафона.

"На сегодня уже 1202 тела погибших наших гражданских лиц уже осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения для установления причин смерти. 280 тел по состоянию на сейчас остаются неопознанными", – отметил Небытов и призвал граждан, которые знают о пропаже людей, сообщать в полицию.

Кроме того, по состоянию на 2 мая по области 300 человек остаются пропавшими без вести, но каждый день цифры меняются.

По его словам, фиксировали случаи, когда граждан, проживавших на Киевщине, принудительно вывозили в Беларусь.

По состоянию на 29 апреля было известно, что оккупанты убили на Киевщине около 900 человек. При этом полицейские находят все новые и новые массовые захоронения.

Как писал УНИАН, в Бородянке Киевской области обнаружили две братские могилы с телами девятерых мирных украинцев, убитых российскими оккупантами.

В Ирпене после изгнания оккупантов появились сотни новых могил и целое кладбище уничтоженных автомобилей.

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