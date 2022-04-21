Выявлены несколько братских могил, каждая из которых размером до 30 метров, сообщил советник главы Мариуполя.

Оккупанты организовали массовые захоронения погибших мариупольцев в с. Мангуш.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В результате долгого поиска и идентификации мест массового захоронения погибших мариупольцев нами установлен факт обустройства и массового захоронения погибших мариупольцев в с. Мангуш", - написал Андрющенко.

Чиновник добавил, что "в районе объездной дороги оккупанты обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждая, и грузовиками свозят тела погибших, фактически просто сбрасывая их насыпью".

По его информации, все тела помещены в пластиковые пакеты, что является подтверждением предварительной информации о скоплении тел погибших в другом месте - в районе промзоны в Мариуполе.

"Это прямое доказательство военных преступлений и попытки их скрыть", - подчеркнул Андрющенко.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, в Мариуполе. Враг заблокировал город, за него идут бои.

"Азов" 11 апреля сообщал, что в Мариуполе противники с беспилотника сбросили на военных и мирных людей неизвестное отравляющее вещество, были пострадавшие.

После этого глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сказал, что в городе уже погибли около 22 тысяч человек.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что пока Вооруженные силы Украины не могут разблокировать город.

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