Президент имел в виду общую статистику по погибшим, когда озвучил информацию о девяти сотнях смертей в области.

Президент Украины Владимир Зеленский обмолвился, рассказывая журналистам о массовых захоронениях на Киевщине.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Президент интонационно не отделил два тезиса. Первый - сегодня возле Бучи действительно нашли новую братскую могилу, сейчас ее исследуют. Второй: 900 - это приблизительное количество тел, найденное в той местности", - сказал он.

Пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова ранее в комментарии "Суспильному" сказала, что президент Зеленский, вероятно, оговорился или имел в виду общую статистику по погибшим, когда заявил о новом массовом захоронении на Киевщине.

Напомним, в интервью польским СМИ президент сообщил о еще одном массовом захоронении около гражданских лиц на Киевщине.

"Было столько убитых, что несмотря на то, что они сожгли, вновь нашли сейчас могилу 900 человек в Киевской области. Сколько людей в целом погибло - никто не знает", - сказал он.

Как писал УНИАН, в Бородянке Киевской области обнаружили две братские могилы с телами девятерых мирных украинцев, убитых российскими оккупантами.

В Ирпене после изгнания оккупантов появились сотни новых могил и целое кладбище уничтоженных автомобилей.

Под Мариуполем нашли несколько братских могил, каждая из которых размером до 30 метров.

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