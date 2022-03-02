Военных РФ подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отметили в Офисе генпрокурора.

В Киевской области взяты под стражу 10 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Прокурорами Киевской областной прокуратуры в порядке ст. 615 УПК Украины арестованы 10 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, которые подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В частности, во время обороны позиций ВСУ были задержаны 10 боевиков.

"По данным следствия, среди задержанных командир танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады и рядовые солдаты воинских частей страны-агрессора. Они вторглись в Украину с целью захвата ее территорий и выполняют преступные приказы руководства Российской Федерации по убийству военнослужащих Вооруженных сил Украины и мирного населения", - говорится в сообщении.

Сейчас все подозреваемые находятся под стражей.

Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы, противник начал уничтожать военные объекты.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к землякам и объявил о введении военного положения. После этого враг атаковал жилые дома.

Позже стало известно, что в Николаеве захватили в плен российских военных. Противник сдался в плен у памятника воинам Второй мировой войны.

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