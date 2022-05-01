Оккупанты похитили мужчину из дома, жестоко избивали и подвергали пыткам. Все потому, что он бывший участник боевых действий.

На Херсонщине умер ветеран АТО из села Абрикосовки Назар Кагальняк. Его замучили российские "военные".

Об этом на собственной странице в Telegram сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, Назар Кагальняк – ветеран АТО. После демобилизации пережил два инфаркта, сложную операцию на сердце, имел кардиостимулятор. Российские оккупанты похитили мужчину прямо из дома.

"Его жестоко избивали и подвергали пыткам за то, что он бывший участник боевых действий. Истерзанного пытками Назара оккупанты привезли домой. Его состояние критически ухудшилось, после чего мужчину доставили в больницу города Олешки, где он впоследствии скончался", – говорится в заметке.

Отмечается, что двое несовершеннолетних детей Назара остались сиротами, поскольку он последние пять лет ухаживал за ними без жены.

Рашисты продолжают совершать военные преступления на временно оккупированных территориях Украины. Так, только на Запорожчине оккупанты уже похитили 213 человек еще около сотни продолжают находиться в заложниках.

Кроме того, из временно оккупированного Мелитополя российские оккупанты продолжают вывозить имущество с предприятий, зерно и сельскохозяйственную технику. Также оккупанты захватили музей со скифским золотом, которое было обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия.

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