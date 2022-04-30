Рашисты продолжают совершать военные преступления на временно оккупированных территориях Украины.

С начала военной агрессии на Запорожье представители оккупационных войск похитили 213 гражданских лиц, 125 уже освобождены из плена.

Об этом сообщается в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

"За время военной агрессии со стороны Российской Федерации по состоянию на вечер 28 апреля комиссией ОВА зафиксировано 213 похищений гражданских лиц. Из них еще 88 продолжают находиться в заложника", – говорится в сообщении.

В областной военной администрации уточнили, что всего из плена освобождены 125 человек, 9 из которых в результате обмена.

Для повышения эффективности поиска пропавших или похищенных лиц в ОВА создана межведомственная рабочая группа. Сообщить о похищении лица можно на горячую линию.

Добавим, что в течение последних дней в Запорожской области наблюдается активизация боевых действий со стороны российских оккупантов, которые сняли часть своих подразделений с осады Мариуполя и перебросили на Запорожское направление.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по частному жилому сектору Запорожья, в результате чего 5 человек пострадали, среди них 11-летний мальчик.

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