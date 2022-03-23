Захватчики будут заставлять принимать рубли в магазинах и, скорее всего, выплачивать рублями зарплаты "новой администрации".

В Херсонской области оккупанты планируют с апреля вводить в обращение рубли.

Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

"С апреля на Херсонщине оккупанты планируют вводить в обращение рубли. Будут заставлять принимать рубли в магазинах и, скорее всего, выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю... дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях", - отметил он.

Хлань считает, что Херсонщину начинают втягивать в "рублевую зону".

"ХНР" все ближе, но отправим эту "ХНР" за российским кораблем", - подчеркнул депутат.

Он призвал граждан игнорировать расчет в рублях.

Напомним, что ранее в Херсоне оккупанты применили слезоточивый газ для разгона людей, которые вышли на мирный митинг.

Также захватчики проводили "фильтрационные" мероприятия в Херсонской области.

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