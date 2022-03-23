В Херсонской области оккупанты планируют с апреля вводить в обращение рубли.
Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.
"С апреля на Херсонщине оккупанты планируют вводить в обращение рубли. Будут заставлять принимать рубли в магазинах и, скорее всего, выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю... дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях", - отметил он.
Хлань считает, что Херсонщину начинают втягивать в "рублевую зону".
"ХНР" все ближе, но отправим эту "ХНР" за российским кораблем", - подчеркнул депутат.
Он призвал граждан игнорировать расчет в рублях.
Напомним, что ранее в Херсоне оккупанты применили слезоточивый газ для разгона людей, которые вышли на мирный митинг.
Также захватчики проводили "фильтрационные" мероприятия в Херсонской области.