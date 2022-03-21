Россияне заполняют продуктами свои грузовики, а в ответ на возмущение местных жителей стреляют из автоматов.

В Херсоне мародерствуют оккупанты. Российские военные "освобождают" магазины города от алкоголя, сигарет и продуктов. Все украденное они увозят на своих грузовиках.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат горсовета Виталий Богданов.

"В Херсоне без изменений - отважные воины "братского народа" продолжают освобождать наши магазины в прямом смысле!", - рассказал он.

Оккупанты мародерствовали вчера, 20 марта. Как отметил Богданов, россияне провели "блестящую военную операцию", забрав из магазина в поселке Текстильный алкоголь, сигареты и продукты. Награбленное они увезли на своем грузовике с буквой "Z". Именно с помощью него оккупанты вырвали из окон магазина решетки, после чего пролезли внутрь.

Местные жители, проходившие неподалеку, видели мародерство. Однако на их возмущение оккупанты реагировали резко. Они стреляли из автоматов. По словам Богданова, в результате очередной "операции" россиян никто не пострадал.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Херсоне россияне разогнали митинг за Украину, есть раненые.

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