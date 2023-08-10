Ориентировочно под эвакуацию подпадают более 11 тысяч человек.

Из приближенных к боевым действиям населенных пунктов Купянского района Харьковской области из-за обострения обстановки могут провести обязательную эвакуацию населения. Ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, среди которых – сотни детей.

Об этом шла речь во время аппаратного совещания под председательством начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, отмечается на сайте ОВА.

"Из-за обострения оперативной обстановки на Купянском направлении решается вопрос о проведении обязательной эвакуации из 53 населенных пунктов района. Ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе принудительной эвакуации – 600 детей", – отмечается в сообщении.

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Отмечается, что всем будет оказана необходимая помощь. Эвакуированные будут обеспечены временным жильем на более безопасных территориях.

"Враг усилил обстрелы приграничных населенных пунктов и тех, которые приближены к линии фронта, и продолжает террор местного населения, в том числе, авиаударами. Наша цель – сохранение жизней нашего гражданского населения, поэтому эта эвакуация проводится профилактически", – сказал Синегубов.

Он отметил, что процесс эвакуации продолжается на постоянной основе, все желающие оставить обстреливаемые территории могут выехать в более безопасные районы, обратившись за помощью к местной власти и волонтерам, или по номерам: +38(050) 789 01 24 и +38(063) 789 64 74.

По данным Департамента гражданской защиты ХОВА, сейчас организовано проведение обязательной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из 10 населенных пунктов Волчанской территориальной общины Чугуевского района. По состоянию на 9 августа всего эвакуировано 288 человек, из них 186 детей и 102 человека сопровождающих.

В ХОВА также напомнили, что в период с 27 апреля по 9 мая из 15 населенных пунктов Купянского района был эвакуирован 131 человек (79 детей и 52 человека сопровождающих).

Всего за период со 2 сентября 2022 года по 8 августа 2023 года с деоккупированных территорий были эвакуированы 27 тыс. 494 человека, среди них 3 тыс. 241 ребенок и 889 человек с инвалидностью.

Ситуация на Харьковщине

9 августа представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый отметил, что российские оккупанты хотят перехватить инициативу на Купянском направлении. Он добавил, что враг на этом отрезке фронта "очень активен".

Кроме того, враг интенсивно обстреливает прифронтовые населенные пункты области. В частности, 5 августа 2023 года оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на центр переливания крови на Харьковщине. Тогда президент Зеленский сообщал, что есть погибшие и раненые.

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