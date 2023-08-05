Сейчас спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате удара.

Российские террористические войска сбросили авиационную бомбу на центр переливания крови в Харьковской области. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате удара есть погибшие и раненые.

"Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская община на Харьковщине", – говорится в публикации.

Президент уточнил, что сейчас спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате удара.

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"Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Одержать победу над террористами – это дело чести для всех, кто ценит жизнь", – подчеркнул Зеленский.

Удары РФ по Украине

Российские захватчики ежедневно обстреливают территорию Харьковской области. В частности, за прошедшие сутки под обстрел попали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

Кроме того, вечером 5 августа РФ выпустила по Украине ракеты типа "Калибр" и "Кинжал". Взрывы прогремели в Запорожской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Впоследствии стало известно, что одной из целей россиян стал завод "Мотор Сич" в Запорожье. Там возник пожар.

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