На Бахмутском направлении российские захватчики оказывают яростное сопротивление.

Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый отмечает, что российские оккупанты хотят перехватить инициативу на Купянском направлении.

Отвечая на вопрос в эфире телемарафона о ситуации на Купянском направлении, Череватый заметил: "Это то направление, где враг хочет перехватить инициативу, собирает мощные свои силы. Как в личном составе, так и технике... Постоянно наносит удары по нам".

Череватый подчеркнул, что враг на этом направлении "очень активен". "За эти сутки было несколько меньше активности в плане атак - пять атак было. 522 вражеских обстрелов, 16 авианалетов", - сообщил Череватый.

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Он добавил, что в ходе отражения вражеских атак 51 оккупант был уничтожен, 117 - ранены. Также была уничтожена военная техника врага, в том числе два танка, боевая машина пехоты и два миномета.

Ситуация на Бахмутском направлении

Череватый также отметил, что украинские войска продолжают давить на врага и удерживать инициативу на Бахмутском направлении.

"Враг оказывает яростное сопротивление. 626 раз за эти сутки наносил удары по нашим позициям артиллерией разных типов. Четыре авианалета совершил. Всего на этом направлении произошло 11 боестолкновений", - рассказал он.

Спикер добавил, что ликвидировано было 140 оккупантов, 232 ранены и четверо взяты в плен.

Также уничтожено было значительное количество вражеской техники, в том числе три танка и две реактивные системы залпового огня "Град". Кроме того, уничтожены были три полевых склада с боеприпасами.

Череватый также отметил, что Клещиевка является зоной напряженных боевых действий, в определенной степени "эпицентром".

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские оккупанты сейчас сосредотачивают свои основные усилия с целью прорыва украинской обороны на Купянском направлении. По ее словам, оперативная ситуация сложная, но контролируемая.

Кроме того, как сообщил "Украинской правде" командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, оккупанты выбрали главным направлением для своего давления Купянск и создали там наступательную группировку. Он отметил, что группировка оккупантов сейчас насчитывает до восьми штурмовых отрядов "Шторм-Z".

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