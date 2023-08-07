Вражеские УАБы попали по частным домам.

Российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Харьковщине, в результате чего два человека погибли. Впоследствии оккупанты устроили повторную атаку – применили кассетные боеприпасы, из-за чего ранения получили спасатели и полицейский.

"Россияне обстреляли четырьмя управляемыми авиабомбами село Кругляковка, что в Купянском районе. Попали по частным домам. По предварительным данным, двое гражданских погибли", – сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что сейчас известно о пятерых раненых в результате удара людях.

Впоследствии министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что россияне атаковали Купянский район еще и кассетными боеприпасами.

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"В результате ударов авиабомбами загорелся частный дом. Погибли 45-летняя женщина и 65-летний мужчина. Еще двое гражданских получили травмы. Когда на место попадания приехали правоохранители и чрезвычайники, противник совершил повторный обстрел кассетными боеприпасами. Ранены 2 спасателя ГСЧС и следователь полиции Харьковщины", – написал Клименко в Telegram.

Обстрелы украинских городов

В понедельник, 7 августа, россияне совершили два ракетных удара по Покровскую в Донецкой области. Сейчас на месте попаданий продолжаются поисково-спасательные работы, чрезвычайники разбирают завалы.

Известно, что во время спасательных работ враг устроил повторную атаку – погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

По состоянию на 21:50 министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал о 31 травмированном. Из них – 19 сотрудников полиции, 5 спасателей ГСЧС и 1 ребенок. Погибли 5 человек.

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