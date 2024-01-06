Оккупанты пытались наступать на Марьинском, Бахмутском, Купянском, Авдеевском, Херсонском и Запорожском направлениях.

За прошедшие сутки, 5 января, произошло 62 боевых столкновения между Силами оборона и российскими захватчиками на фронте.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении ВСУ отбили 7 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

"На Бахмутском направлении наши воины отбили 3 атаки противника возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери", - добавили в ведомстве.

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Как отмечается, украинские защитники отбили 4 атаки оккупантов в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

В то же время на Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 15 безуспешных атак.

"На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе Работиного Запорожской области. На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. В частности, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий". - рассказали в Генштабе.

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По данным ISW, оккупационные войска в ближайшие недели могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области.

Как писал The Telegraph, Украина готовится к возобновлению российского наступления вблизи Харькова, поскольку РФ усиливает бомбардировки региона.

В то же время общие потери России уже выросли до 363 070 человек.

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