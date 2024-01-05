За сутки произошло 56 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупантами.

Российские захватчики безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении и выбить из плацдармов левобережья Днепра на Херсонщине.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. "В течение суток произошло 56 боевых столкновений", - говорится в сводке.

В частности, на Купянском направлении Силы обороны Украины отбили 7 атак противника в районе Синьковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

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При этом, на Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

Вместе с тем, на Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

Кроме того, на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 16 - вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. В этой местности враг 15 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались Красногоровка, Гергиевка, Максимильяновка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка.

В то же время, на Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Золотая Балка, Ивановка, Садовое, Херсон, Благовещенское, Велетенское, Кизомис Херсонской области и Солончаки Николаевской области. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Красный Маяк Херсонской области.

"Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери", - сказано в сводке.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские разведчики провели рейд на территорию Белгородской области. Они сообщили об осуществлении комплекса "специальных действий" на российской территории.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине 363 070 своих военных.

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