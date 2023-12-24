Оккупанты наступали сразу на шести направлениях, наши защитники отбили десятки попыток штурмов.

За прошедшие сутки, 23 декабря, на фронте произошло 81 боестолкновение.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, только на Купянском направлении украинские защитники отбили 17 атак врага в районе Синьковки Харьковской области. Противник пытался прорвать оборону наших войск.

В то же время на Бахмутском направлении Вооруженные Силы Украины отразили 11 атак захватчиков возле населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отбили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области", - отметили в Генштабе.

На Марьинском направлении наши войска продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Всего отбили там 4 атаки. На Запорожском направлении ВСУ отбили все атаки врага в районах Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 17 безуспешных штурмовых действий и отступил.

"В то же время, Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - подытожили в ведомстве.

Война в Украине - последние новости

Через сокращение американской военной помощи украинская армия уже испытывает недостаток артиллерийских боеприпасов и вынуждена отменять наступательные операции.

В Минстратегпроме заявили, что украинские заводы готовы производить боеприпасы для дронов. новая команда Минобороны сейчас активно проводит испытания новых изделий и довольно быстро ставит на вооружение боеприпасы для дронов, началась системная контрактация.

В последние недели российские войска добились небольших территориальных успехов на Восточном фронте Украины, используя свое превосходство в живой силе.

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