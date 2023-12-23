Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили провести мобилизацию еще 450-500 тысяч человек.

В последние недели российские войска добились небольших территориальных успехов на восточном фронте Украины, используя свое преимущество в живой силе. Об этом пишет The New York Times, комментируя ситуацию на войне в Украине.

Издание отмечает, что очевидно последние события на фронте побудили украинские власти рассмотреть возможность мобилизации до 500 000 солдат для продолжения борьбы в следующем году.

Власти в Украине не хотят прибегать к массовой мобилизации, опасаясь обострения социальной напряженности, комментирует издание. В то же время российские войска вплотную приблизились к городу Авдеевка - "украинскому оплоту" в Донецкой области.

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Как отмечает NYT, захват Авдеевки стал бы стратегическим успехом для России и нанес удар по моральному духу украинцев, поскольку город является стержнем украинской обороны в регионе - и символом сопротивления еще с 2014 года.

"Недавние наступления России под Авдеевкой, а также вокруг других городов, таких как Купянск, Бахмут и Марьинка, также являются еще одним свидетельством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя после того, как в прошлом месяце главный украинский генерал (речь идет о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном) признал, что летнее контрнаступление застопорилось", - говорится в статье.

Издание напоминает, что Россия "добивается такого прогресса" на фоне политической борьбы как в США, так и в Европе, связанной с дальнейшей военной помощью Киеву, в которой Украина "отчаянно нуждается", чтобы удерживать свои позиции против России.

Перехват инициативы, отмечает New York Times, связан с увеличившимися потерями России на фронте.

"Я бы сказал, что девиз их атак: "У нас больше людей, чем у вас боеприпасов, пуль, ракет и снарядов", - сказал в комментарии изданию один из украинских военных.

Мобилизация в Украине

19 декабря во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили провести мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. При этом он подчеркнул, что закон, где речь пойдет о мобилизации женщин, в случае его принятия парламентом, он подписывать не будет.

Кроме того, стало известно, что Верховная Рада вместе с оборонными ведомствами страны работает над подготовкой законопроекта, предусматривающего мобилизацию мужчин, которые находятся за границей.

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