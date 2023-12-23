Сейчас украинские артиллеристы выстреливают в разы меньше снарядов, чем летом.

Из-за сокращения американской военной помощи украинская армия уже испытывает недостаток артиллерийских боеприпасов и вынуждена отменять наступательные операции. Об этом пишет The Washington Post в репортажном материале с фронта.

"Нашим артиллеристам дается лимит снарядов по каждой цели. Ребята устали - очень устали. Они все еще мотивированы — многие люди понимают, что у них нет другого выбора. Но вы не можете выиграть войну только на мотивации. У вас должно быть какое-то численное преимущество, но с оружием и системами вооружения становится только хуже и хуже. Как долго мы сможем продержаться? Трудно сказать, но это не может быть долго. Это все понимают", - рассказал боец 128-й горно-штурмовой бригады, воюющей в Запорожской области.

Артиллерист по имени Артем рассказал корреспонденту, что теперь его пушка выпускает по вражеским целям лишь 10-20 снарядов в день, тогда как ранее выстреливали в среднем 50 снарядов, а иногда и до 90.

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"Что можно сделать с 10 снарядами в день? Этого едва хватает, чтобы реагировать на их наступления — речь даже не идет о наступлении на их позиции", – объясняет боец.

Украинские военные, дислоцированные на фронте, также заявили, что не видят аналогичных проблем с боеприпасами у российских захватчиков.

Проблемы с поставками американского оружия

Как писал УНИАН, из-за внутриполитического кризиса в США Конгресс с начала осени не может принять новую программу финансирования вооружений для Украины. Ожидается, что последний пакет военной помощи, профинансированный за счет предыдущей программы, будет выделен до конца декабря.

Американские законодатели говорят, что до сих пор сохраняется надежда, что новую программу помощи Украине примут в январе, когда Конгресс вернется к работе после рождественско-новогодних каникул.

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